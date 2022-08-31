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В школах России запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Использование мобильных телефонов на уроках в школах в России с 1 сентября не допускается

Фото: freestocks / Unsplash

Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, его трансляция ведется на странице ведомства во «ВКонтакте».

По его словам, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, объяснил министр, подчеркнув, что с родителями учащиеся смогут связаться во время перемены.

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет», — сказал Кравцов.

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил [смартфон], родители спокойны», — сказал Мединский.

В апреле Кравцов сообщал, что Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом.

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Анастасия Шейкина
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