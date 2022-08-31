Попытка депутата вырваться из зала Рады из-за воздушной тревоги попала на видео

Депутат Вятрович попытался вырваться из зала Рады из-за воздушной тревоги и попал на видео

В среду, 31 августа, на территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. В это время находящийся на пленарном заседании депутат Владимир Вятрович захотел вырваться из сессионного зала Верховной Рады. Его попытки покинуть помещение попали на видео. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Федиенко.

На кадрах видно, как напуганный происходящим Вятрович кричит, чтобы ему открыли двери, дергает ручку, стучит и, наконец, быстро удаляется. Голос за кадром комментирует: «Замуровали, демоны».

«Кстати, во время воздушной тревоги первой убегает из зала именно европейская фракция», — отметил Федиенко.

1 февраля появилось видео с депутатом «Слуги народа» Александром Трухиным, который после ДТП на трассе летом 2021 года пытался договориться с полицейскими. В ролике нардеп заявляет, что может «решить вопрос» через министра внутренних дел. Также он предлагал правоохранителям деньги и пытался показать удостоверение народного депутата.