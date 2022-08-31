Глава ЛНР принял участие в федеральном Просветительском марафоне

Глава ЛНР принял участие в Просветительском марафоне Российского общества «Знание»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке. Леонид Пасечник выступил с речью на тему «С чего начинается Родина».

«Чувство патриотизма напрямую связано с чувствами любви к своей скамеечке, к той фотографии в букваре, к той природе, где мы живем, и к тем условиям жизни, в которых находится человек. И чем комфортнее себя чувствует человек на своей земле, на своей Родине, тем больше он ее любит. Когда приходит беда на нашу землю, мы, конечно же, должны защищать свою Родину, потому что понимаем, что другой не будет», — рассказал Леонид Пасечник в своем выступлении.

Как отметил глава Луганской Народной Республики, патриотизмом также является готовность гражданина бороться за свою Родину.

По словам главы республики, сегодня жители ЛНР находятся в эпицентре переломных исторических событий. Леонид Пасечник подчеркнул, что граждане ЛНР всегда ощущали себя частью русского мира и разговаривали на русском языке. В 2014 году республика оказалась на грани гуманитарной катастрофы, а следующие восемь лет жители ЛНР жили под практически непрекращающимися обстрелами и в условиях экономической и политической блокады.

«Все эти восемь лет Россия оказывала нам помощь. Помощь на международной арене, оказывала политическую поддержку, что для нас было тоже очень-очень важно. К большому сожалению, за это время наши школы, дороги и дома были полностью разрушены. И сегодня на восстановление нашей республики брошены такие силы, о которых до недавнего времени мы не могли мечтать. Самое активное участие в этом принимает Россия: Россия своих не бросает. А мы для России являемся своими», — резюмировал Леонид Пасечник.

Онлайн-трансляции с площадок федерального Просветительского марафона доступны на сайте Российского общества «Знание» и в группе ВКонтакте. В центре дискуссий, лекций и мастер-классов Просветительского марафона — достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира.

Программа первого дня марафона включает в себя выступления руководителя администрации президента РФ — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра иностранных дел ЛНР Владислава Дайнего, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, генерального директора VK Владимира Кириенко, кинорежиссера, сценариста, продюсера Сергея Сельянова и других наставников.