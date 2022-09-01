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В Кремле обсудили сроки референдумов в ДНР и ЛНР

РБК: в Кремле обсудили проведение референдумов в ДНР и ЛНР до конца осени

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кремле рассчитывают на проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента России.

По информации издания, готовясь к референдумам, власти ориентировались на то, что в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе». Под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, уточнили собеседники РБК. «То есть промежуток, начиная с условного 11 сентября как точки отсчета и заканчивая примерно 4-7 ноября», — добавили в издании.

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Однако сценарий, согласно которому референдумы пройдут в сентябре, скорее всего, реализован не будет, утверждают источники РБК. Одна из причин — российские войска пока еще не вышли на административные границы Донецкой области.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Запада никогда не признают результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Кроме того, он исключил возможность «переговорных решений» по этому вопросу в будущем.

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Сергей Истомин
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