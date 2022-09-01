Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус

Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» совершили восхождение на Эльбрус

Девять победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — 1 сентября совершили восхождение на гору Эльбрус — высшую горную вершину России и Европы. Организатором мероприятия выступил клуб Лидеров России «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса.

В этот раз восхождение «Лидеров России» состоялось в сложных погодных условиях — на вершине Эльбруса ветер достигал 60 метров в секунду. Инструкторы экспедиции подчеркнули, что это было одно из сложнейших восхождений за все 4 года в составе победителей конкурса «Лидеры России». Несмотря на непогоду, победители конкурса «Лидеры России» развернули на вершине флаг клуба «Эльбрус», спели гимн платформы «Россия — страна возможностей» и заложили капсулу с пожеланиями для следующих участников проекта «Восхождение».

«Восхождение — это всегда преодоление себя, проверка на прочность и испытание для команды. Уже четвертый год члены клуба Лидеров России «Эльбрус» принимают вызов и поднимаются на вершину одноименной горы. Здорово, что на конкурсе нам удается собрать не только умных, талантливых, профессиональных управленцев, но и по-хорошему бесстрашных и выносливых членов команды, готовых поддержать своих товарищей в трудную минуту. В проекте «Восхождение на Эльбрус» каждый участник берет ответственность за себя и команду, учится не бояться преград и относиться к риску разумно. Знаю, что многим не просто давалась акклиматизация, и горжусь, что они справились со всеми трудностями!» — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Первое восхождение на высшую точку России — гору Эльбрус — победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018 году. Тогда же и был создан Клуб с одноименным названием, целью которого стало не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация ряда важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие победители конкурса «Лидеры России 2022».

Председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова поздравила управленцев, отметив, что участие в конкурсе «Лидеры России» можно сравнить с восхождением на вершину.

«В конкурсе требуется мобилизация и концентрация сил, знания, мотивация и, безусловно, умение работать в команде. Победа в конкурсе — признание в сфере управления, а восхождение — настоящая школа жизни. Проект клуба «Восхождение на Эльбрус» — это боевое крещение, где члены клуба осознают ценность команды и наставничества. Не менее важно и то, что, преодолев себя, Лидеры России приобретают не только новые навыки, но и вдохновение на свершение новых проектов, добрых дел. Здесь, в горах, зарождается понимание, что вместе мы можем больше», — добавила Татьяна Дьяконова.

По словам автора проекта, победителя первого сезона конкурса «Лидеры России» Олега Жданеева, восхождение — настоящая проверка на прочность. Олег 14 лет занимается альпинизмом. В этом хобби есть своя философия, уверен он. «Понимаешь, что тебе нужно спуститься — тебя дома ждут, от тебя зависит благополучие семьи. А вернувшись, начинаешь ценить базовые вещи — воду в трубах, отапливаемые комнаты. Восхождение на вершину никого не оставит равнодушным», — говорит Олег Жданеев. Он признается: во время опасного перехода на Маттерхорне, когда только начинал ходить в горы, у него потекли слёзы от страха. «Одно неловкое движение — и отправишься в полет. Но останавливаться нельзя: ты ведешь за собой людей».

«В четвертый раз команда из числа победителей конкурса «Лидеры России» совершает восхождение на Эльбрус. Ребята прошли несколько этапов акклиматизации, изучили формы горного рельефа, сплотились в единую команду. В этот раз погодные условия были без прикрас экстремальные, но и с этим мы справились, — рассказал Олег Жданеев. – Между клубом Эльбрус и альпинизмом существует много параллелей: что такое лидер? Лидер — это прежде всего человек, который берет на себя ответственность, в альпинизме это точно так же».

Победитель конкурса Никита Казбек признался, что уже несколько лет мечтал взойти на Эльбрус.

«Я благодарен клубу «Эльбрус» за осуществление моей давней мечты. Признаюсь, акклиматизация прошла нелегко, несколько раз мы были на грани — хотели остановиться, отдохнуть. Но вместе с командой мы преодолевали все сложности на нашем пути. Здесь ощущаешь, что совершенствуешься, преодолевая препятствия, буквально с каждой минутой становишься физически и морально сильнее. Каждый член нашей команды идет к своим вершинам, и я очень рад, что нам вместе удалось достичь вершины Эльбруса. Это по-настоящему бесценно», — поделился Никита Казбек.

В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работали в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они оказались в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребовалось в реальной жизни. Участниками восхождения стали победители конкурса «Лидеры России 2022»: заместитель генерального директора ФГБУ «Российского энергетического агентства» Министерства энергетики России Олег Жданеев, начальник отдела экономического развития и стратегического планирования ООО «Агро Зерно Юг»; председатель Молодежного правительства Ростовской области, Никита Казбек, руководитель продукта OZON Мстислав Исаков, руководитель проектов 1-й категории ООО «УГМК-Телеком» Дмитрий Кузнецов, руководитель проектов градостроительной деятельности Ольга Парфенова, заместитель коммерческого директора АО «ССД» Илья Пахомов, руководитель службы продаж ПАО «Сибур» Ярослав Советкин, заместитель руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ РАН Илья Меньщиков, заместитель начальника инспекции Счетной палаты Илья Чиркин.

