Видеопроекция о Расуле Гамзатове появится на фасаде драмтеатра в Махачкале

На фасаде театра в Махачкале появится видеопроекция к 100-летию со дня рождения Гамзатова

На здании Русского драматического театра имени Горького в Махачкале появится видеопроекция к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Праздничные мероприятия в Дагестане начнутся в феврале. «Открытие запланировано на февраль месяц. Мы будем делать очень масштабный проект по инициативе министра культуры республики Заремы Бутаевой. Планируем мэппинг-шоу на здании Русского театра, это будет история о жизни Расула Гамзатова. Под песню Расула Гамзатова будут тысячи фонарей запущены в небо с крыши Русского театра. В зале начнется концерт-открытие, посвященный его столетию, и после всего этого мы откроем год Расула Гамзатова», — рассказал директор театра Тимур Магомедов.

Он также сообщил, что в концерте примет участие российская артистка Ирина Дубцова, она исполнит несколько композиций на стихи Гамзатова. Режиссер Мавлет Тулпаров готовит постановку по книге поэта «Остров Женщин».

Всего в план по подготовке к празднованию включено более 70 мероприятий.