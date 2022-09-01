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В российском магазине похититель бросил гранату на пол и сбежал

В Петербурге мужчина в кепке бросил учебную гранату в магазине, чтобы не платить за товар

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина с гранатой пытался украсть из магазина товары. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 31 августа на Прибрежной улице Невского района покупатель захотел приобрести в продуктовом магазине чистящие средства для туалета и ванны, но платить не собирался. На выходе охранники остановили вора, и между ними произошел конфликт. Тогда фигурант сказал, что у него есть граната, достал ее из кожаной сумки, выдернул чеку и бросил на пол. Затем мужчина покинул место происшествия.

Всех сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали из магазина. Вскоре на место инцидента приехали правоохранители, они осмотрели предмет и разминировали. Отмечается, что это была учебная граната РГФ-5. Известно, что на похитителе была надета желто-черная куртка и кепка.

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Екатерина Власова
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