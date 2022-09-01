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Раскрыты новые тенденции в отдыхе россиян

TourDom.ru: россияне чаще выбирают направление для отдыха с доступным перелетом
Таиланд

Таиланд. Фото: Robin Noguier / Unsplash

Эксперты туристической отрасли раскрыли, как экономят российские туристы на отдыхе в 2022 году. Об основных тенденциях сообщается на портале TourDom.ru.

По словам турагентов, россияне стали более тщательно выбирать страну для отпуска. Так, несмотря на более доступные массовые направления (например, Египет), многие туристы предпочитают доплатить небольшую разницу и отправиться на премиальные курорты (Мальдивы). Кроме того, туристы часто делают выбор в пользу непродолжительных перелетов.

«Сначала хотели на Кипр, но подумали про пересадки и время, которое будет потрачено на дорогу, и выбрали доступную Турцию», — рассказали о клиентах сотрудники турбизнеса.

Еще одна тенденция — россиянам часто приходится жертвовать продолжительностью отдыха, чтобы вписаться в бюджет, а также звездностью отелей. «В целях экономии уменьшаем количество ночей или снижаем звездность. Направления: Турция, Сочи, Египет, ОАЭ, как ни странно, Мальдивы», — отметили турагенты.

Ранее, в августе, сообщалось, что стоимость путевок за границу увеличилась на рекордные 50-70 процентов. Отмечалось, что рост связан с изменением бизнес-модели перевозчиков, которые стали использовать оставшиеся в парке самолеты «с осторожностью» и в основном на внутренних рейсах.

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Дарья Рыбак
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