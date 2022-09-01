ФСБ пришла с обысками к активистам «Партии мертвых»

В Санкт-Петербурге ФСБ проводит обыски у активистов «Партии мертвых»

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ проводят обыски у активистов «Партии мертвых». Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным издания, обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. Отмечается, что участников проекта заподозрили в проведении акций на кладбищах и воинских захоронениях.

Представителем движения силовики считают Максима Евстропова. Известно, что он покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и живет сейчас в Грузии.

Уточняется, что обыски также проходят у руководителей Дома культуры имени Розы.

«Партия мертвых» — российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Он был создан в 2017 году для проведения политических мероприятий.