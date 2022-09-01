Соцсеть «Пульс» проведет первый в истории концерт Шуфутинского в метавселенной

Тинькофф Инвестиции проведут концерт в метавселенной в честь дня рождения соцсети «Пульс»

Крупнейшая в России социальная сеть для инвесторов «Пульс» Тинькофф Инвестиции, которой исполняется три года, 3 сентября проведет первый концерт в метавселенной. Об этом говорится в сообщении Тинькофф.

В честь дня рождения «Пульса» запланирован ряд праздничных мероприятий, а главным событием станет онлайн-концерт Михаила Шуфутинского. Это будет первый в истории концерт российского артиста, который пройдет в виртуальной реальности — в метавселенной Decentraland. В день рождения социальной сети, дата которого совпадает с названием самого популярного хита артиста, Михаил Шуфутинский исполнит свои известные хиты.

Принять участие в праздновании дня рождения соцсети смогут не только пользователи «Пульса», число которых составляет уже более 2 миллионов человек, но и все пользователи Рунета.

Что будет на празднике

Пространство Tinkoff Pulse Park в метавселенной Decentraland — городской осенний парк. Локация откроется 2 сентября в 12:00 по московскому времени. До начала основной торжественной части гости смогут побродить по аллеям парка, пройти лабиринт с заданиями и проверить свою ловкость и знания в инвестициях. Пройдя все активности, гости получат награду — NFT-актив в виде аксессуаров Михаила Шуфутинского.

Кроме того, все новые пользователи, зарегистрировавшиеся в «Пульсе» с 2 по 9 сентября, получат подарочную акцию крупной российской компании на сумму до 10 тысяч рублей.

Торжественная часть праздника начнется 2 сентября в 16:00 по московскому времени. Михаил Шуфутинский обратится с видеопоздравлением к гостям торжества, сойдет с экрана на сцену и исполнит свои известные хиты.

Концерт будет повторяться в течение вечера пятницы. 3 сентября концертная часть мероприятия начнется в 18:00 по московскому времени.

Также в пятницу, 2 сентября в 15:30 на YouTube канале Инвестерика начнется стрим праздника. Его ведущими станут комик Сергей Мезенцев и YouTube блогер Metaverse Rick, автор одноименного канала о метаверсах и NFT. Они поговорят об инвестициях и метавселенных, а также поделятся своими впечатлениями.

Decentraland — это виртуальный мир и сообщество, основанные на технологии блокчейн. В мире Decentraland пользователи создают свои уникальные земельные участки, произведения искусства, NFT и владеют ими, а также участвуют в децентрализованной автономной организации платформы.

Попасть на мероприятие можно со стартовой страницы Decentraland через гостевой доступ (без регистрации) или зарегистрировавшись (инструкция есть на сайте события). Регистрация позволит стать полноправным обитателем метавселенной и получить возможность стать обладателем NFT-приза.

Также гости могут подписаться на telegram-бота и добавить событие в календарь.

