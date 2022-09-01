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Необычный список правил для первого свидания вызвал восхищение в сети

Тиктокерша составила необычный список правил для первого свидания и восхитила юзеров

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница TikTok c ником thejarr опубликовала ролик, в котором изложила 15 необычных правил для успешного первого свидания. Нестандартный список правил тиктокерши вызвал восхищение в сети. На видео обратил внимание таблоид Daily Mail.

«Самый лучший день для первого свидания — четверг. Почему? Это идеальная близость к выходным, когда вы можете составить планы на второе свидание до понедельника. Вы можете сходить куда-то в субботу или воскресенье. Это позволит вам понять, подходит ли вам партнер еще до начала новой недели», — рассказала тиктокерша.

Перед свиданием женщинам следует выпить полтора бокала чего-нибудь, например, красного вина или диетической колы, чтобы «настроиться». «Пока вы это делаете, вы должны слушать Ариану Гранде (популярная американская певица — прим. «Ленты.ру»). Это поднимает вам настроение перед свиданием», — считает блогерша.

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Блогерша также посоветовала не переписываться с человеком весь день, прежде чем идти на первое свидание. «Вы его не знаете. Не становись другом по переписке. Вы хотите познакомиться с ними лично, а не по телефону», — говорит она.

Еще один совет — заказать напиток. По ее словам, бокал в руках на первом свидании позволит чувствовать себя более комфортно. «Когда у тебя будет что-то в руках, тебе будет чем заняться, ты сможешь потягивать его», — объяснила женщина.

Ролик стал вирусным и собрал более 1,7 миллиона просмотров. Пользователи положительно оценили необычные советы. «Вау! Четкий список правил», — написал один из них. «Четверг идеален еще и потому, что, если свидание пойдет плохо, вы сможете уйти, оправдывая это тем, что "нужно рано вставать на работу"», — подметил другой комментатор.

Ранее другой пользователь TikTok рассказал, как девушка, с которой он был на свидании, сообщила, что связывает поведение людей с их знаком зодиака. После того, как парень узнал отношение новой знакомой к астрологии, он сбежал со встречи.

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Денис Савосин
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