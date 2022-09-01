«Офицеры России» призвали проверить сбор Галкиным средств для беженцев

«Офицеры России» предложили Генпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для беженцев

Организация «Офицеры России» попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить сбор шоуменом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам. Об этом сообщает Daily Storm.

По словам общественников, к ним поступают обращения «ветеранов и патриотически настроенных граждан, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса», которых возмущает «вопиющие поведение артиста, пародиста и шоумена Максима Галкина».

В обращении «Офицеров России» говорится, что в апреле Галкин выступил с критикой действий России на Украине и «неоднократно сообщал о переводе части денег, заработанных на концертах в Израиле, в фонд помощи украинским беженцам».

«По материалам отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении Российской Федерации и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма», — говорится в сообщении.

В июле экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что в отношении юмориста завели уголовное дело в России. Политик рассказал, что узнал об этом из публикации блогера из Ростова-на-Дону, который написал на артиста заявление в полицию. В действиях юмориста якобы «усмотрели признаки состава преступления по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ» о дискредитации российских военнослужащих. Официального подтверждения этой информации не было.