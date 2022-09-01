Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Офицеры России» призвали проверить сбор Галкиным средств для беженцев

«Офицеры России» предложили Генпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для беженцев

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Организация «Офицеры России» попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить сбор шоуменом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам. Об этом сообщает Daily Storm.

По словам общественников, к ним поступают обращения «ветеранов и патриотически настроенных граждан, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса», которых возмущает «вопиющие поведение артиста, пародиста и шоумена Максима Галкина».

В обращении «Офицеров России» говорится, что в апреле Галкин выступил с критикой действий России на Украине и «неоднократно сообщал о переводе части денег, заработанных на концертах в Израиле, в фонд помощи украинским беженцам».

«По материалам отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении Российской Федерации и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма», — говорится в сообщении.

В июле экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что в отношении юмориста завели уголовное дело в России. Политик рассказал, что узнал об этом из публикации блогера из Ростова-на-Дону, который написал на артиста заявление в полицию. В действиях юмориста якобы «усмотрели признаки состава преступления по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ» о дискредитации российских военнослужащих. Официального подтверждения этой информации не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о попытке украинских десантников захватить ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ при безуспешных попытках наступления
В Минобороны рассказали об уничтожении 100 солдат ВСУ ударом ВКС
В визовых санкциях Евросоюза увидели отсутствие средств давления на Россию
«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис
Дочь Пескова описала столкновение с мошенниками фразой «это похоже на гипноз»
Пилоты крупнейшей авиакомпании Европы объявили забастовку
Россиянин истязал свою жену и выгонял раздетой на мороз
Опубликовано видео прощания Путина с Горбачевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.