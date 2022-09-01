Врач подсказал способ наладить режим сна у школьника

Педиатр Жилкин: режим дня и поддержка родителей помогут ребенку настроиться на учебу

Подготовка к школе должна быть постепенной и всесторонней, в частности, настроиться на учебу ребенку помогут поддержка родителей и соблюдение режима дня, заявил кандидат медицинских наук, главный эксперт по педиатрии группы компаний ИНВИТРО Илья Жилкин. В пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», он подсказал способ наладить режим сна у школьника.

После каникул школьникам особенно сложно перестроиться на режим с ранними подъемами утром и ранним отходом ко сну вечером, сообщил врач. Поэтому, по его словам, налаживать режим сна и бодрствования стоит начать не за неделю до учебы, а минимум за месяц, чтобы это не стало для них шоком. Также, чтобы ребенок в течение дня чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, важно следить за тем, чтобы он достаточно спал — в среднем школьникам достаточно 10 часов ночного отдыха, отметил Жилкин.

Еще одним важным условием адаптации к школьному режиму педиатр назвал ежедневные прогулки на улице и ограничение времени использования гаджетов и телевизора. «Если у ребенка недостаточно активности в течение дня, если он проводит слишком много времени за компьютером и телевизором, то ему будет меньше хотеться спать и труднее уснуть. Если физическую нагрузку постепенно увеличивать, то и режим сна будет проще наладить», — объяснил он.

Помимо учебы и домашних заданий, в жизни школьника должны присутствовать любительский спорт, прогулки и свободное время, когда он может заняться своими делами, продолжил врач. По его мнению, также важно следить, чтобы ребенок правильно и регулярно питался, пил достаточное количество воды и был одет по погоде.

Кроме того, Жилкин напомнил, что снизить уровень стресса, который неизбежно возникает в начале учебного года у школьника, помогут хорошее настроение и позитивный настрой родителей. По его мнению, если ребенок будет чувствовать поддержку старших членов семьи, знать, что они вовлечены в его школьную жизнь, он будет чувствовать себя в безопасности.

Ранее психолог Наталья Малышева призвала не настраивать ребенка на учебу в школе как на 11 лет каторги. По ее словам, такой подход формирует неправильное отношение к важному этапу в жизни человека.