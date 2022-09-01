Весивший 200 килограммов мужчина испугался прогноза врача и похудел вдвое

Today: мужчина испугался предупреждения от врача и похудел на 100 килограммов

Весивший 200 килограммов житель американского города Адамс, штат Нью-Йорк, испугался прогноза врача о продолжительности своей жизни и похудел вдвое благодаря операции по шунтированию желудка, регулярным тренировкам и правильному питанию. Об этом сообщает Today.

30-летний Джейкоб Стивенсон c детства имел лишний вес из-за переедания, нехватки физической активности и наследственной склонности к ожирению. С возрастом у него появилась тяжелая форма апноэ сна, из-за чего он страдал от постоянной головной боли из-за нехватки кислорода.

«Фактически, я был одержим едой. Я получал удовольствие от самого процесса, и мог есть, пока меня не начинало тошнить», — рассказал мужчина. На завтрак он съедал почти целую пачку овсяных хлопьев, затем — пять кусков пиццы, два бургера, куриные грудки и большую порцию пасты. В итоге к 2020 году его вес достиг 200 килограммов.

Когда Стивенсон обратился к врачу, тот сказал, что ему необходимо срочно худеть, иначе он не доживет и до 50 лет. Предупреждение сработало и мужчина решил заняться здоровьем. Сбросить вес самостоятельно у американца не вышло, и в октябре 2020 года он решился пойти на операцию по шунтированию желудка. Два года спустя он сбросил 100 килограммов. Мужчина участвует в забегах на пять километров и готовится к участию в соревновании по бодибилдингу, которое пройдет в Техасе в октябре.

Желающим похудеть с помощью операции или без нее, Стивенсон советует вести учет потребляемых белков, жиров и углеводов и контролировать размеры порций. Свое меню на следующий день американец продумывает накануне. Если ему хочется, например, мороженого, он не откажет себе в угощении, однако впишет его в дневной калораж.

Мужчина занимается спортом по шесть дней в неделю, просыпаясь в четыре часа утра, так как считает утренние тренировки самыми эффективными. У Стивенсона они состоят из десятиминутной ходьбы на беговой дорожке, чтобы разогнать сердце, часа занятий со свободными весами и ходьбе по беговой дорожке в завершение.

Американец признался, что иногда ему не хватает мотивации, и не хочется вылезать из постели ради очередной тренировки. Однако он научился брать себя в руки и делать все необходимое ради поставленной цели.

Ранее сообщалось, что 64-летняя жительница шотландского города Дамфрис, Великобритания, похудела вдвое после того, как ей стало трудно ходить. Она села на диету с дефицитом калорий, при которой съедала меньше пищи, чем требовалось ее организму.