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«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис

«Яндекс Такси» сообщил о получении десятков фейковых заказов в Москве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Водители «Яндекс Такси» в Москве получили десятки фейковых заказов. Это привело к скоплению автомобилей сервиса и появлению затора в районе метро «Кутузовская», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Сейчас «Яндекс» занимается устранением последствий возникшей проблемы.

Утром 1 сентября «Яндекс Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили

пресс-служба «Яндекс Такси»

Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей, уточнили в компании.

«Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Readovka сообщила о масштабном сбое у «Яндекс Такси». По данным издания, люди стояли в пробках на Западе Москвы более трех часов.

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Мария Сметанина
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