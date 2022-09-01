Школа в Тулуне стала участником проекта «Школа Минпросвещения России»

Школа «Новая Эра» в Тулуне стала участником проекта «Школа Минпросвещения России»

Школа «Новая Эра» в городе Тулун (Иркутская область), построенная НК «Роснефть» по поручению президента России, 1 сентября приступила к реализации пилотного проекта «Школа Министерства просвещения России». Об этом говорится в сообщении НК.

В «Новой Эре» обучается более 1200 детей. Здание площадью почти 23 тысячи квадратных метров состоит из пяти учебных блоков, в которых размещается 67 учебных кабинетов. «Роснефть» предусмотрела создание шести кабинетов информатики, класса детской робототехники, студии дизайна, телестудии, инженерного класса, лингафонного кабинета, музея с выставочно-образовательной экспозицией. Кабинеты естественных наук оснащены лабораторными комплексами и цифровыми лабораториями. Для занятий спортом в школе действуют два бассейна, универсальный спортзал и спортивная площадка.

«Роснефть» приобрела для школы библиотеку с фондом более 37 тысяч книг и учебников, электронные пособия, дидактические и методические материалы, а также всё, что необходимо для учебного процесса.

Цель нового проекта Министерства просвещения — создание равных условий образовательного пространства для каждого школьника, независимо от социальных факторов, его места проживания, достатка семьи.

Выбор площадки для федерального проекта был сделан с учетом высокого уровня технического оснащения школы и квалификации педагогического коллектива. «Роснефть» оснастила школу инновационным оборудованием, которое позволило ей стать уникальным многофункциональным образовательным комплексом. Выпускники школы в Тулуне поступают в ведущие высшие учебные заведения страны.

Решение об участии в образовательном проекте принято с учетом высокой квалификации педагогического коллектива. В планах руководства школы расширить спектр возможностей обучения, повысить качество образовательного процесса, сформировать инклюзивное пространство, внедрить здоровьесберегающие технологии и психологическую мотивацию учащихся.

По результатам опыта первых лет работы, школа начинает новый учебный год с разработки программы развития. Участники проекта провели диагностику на первом этапе. Одной из точек роста школы станет повышение квалификации руководителей и педагогического коллектива. В период летних каникул вся административная команда и педагогический состав — более 60 человек — прошли курсовую подготовку. Уже 79 процентов учителей школы имеют квалификационные категории, благодаря чему достигнуты высокие показатели в образовательном процессе. Так, качество обучения в классах углубленного изучения и профильных классах составляет 84,2 процента. Учащиеся «Новой Эры» показывают высокие результаты сдачи Единого государственного экзамена. В прошедшем учебном году среди выпускников «Новой Эры» 73 отличника, 8 медалистов, 6 из которых имеют медали регионального уровня.

«Новая Эра» благодаря заложенным «Роснефтью» при строительстве здания техническим возможностям станет для Тулуна сетевой точкой реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» и в других учреждениях города. Участие в федеральном проекте способствует переходу образовательных учреждений на новый качественный уровень образования и развития способностей каждого ребенка. Созданная модель современной школы может быть масштабирована в рамках всей страны.