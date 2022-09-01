Стало известно о приезде на ВЭФ делегаций из недружественных стран

Глава Минвостокразвития Чекунков: на ВЭФ прибудут делегации из недружественных стран

Делегации из недружественных стран, в том числе, Японии и Южной Кореи, приедут на VII Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

Он отметил, что на рабочем уровне представители многих стран высказывают поддержку Москве. «Они сами живут в условиях ограниченного суверенитета, когда ряд решений формируется не в их странах и не в интересах их народов. Гости будут», — заверил чиновник.

В рамках ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов.

Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру». Медиа Rambler&Co стали генеральными информационными партнерами события. На федеральных изданиях «Лента.ру», «Газета.ru», «Секрет фирмы» появятся разделы с актуальной информацией, трансляцией результатов и главных выводов сессий.