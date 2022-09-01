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Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» женился

Звезда «Игры престолов» Джек Глисон женился на актрисе Ройзин О’Махони

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный по роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов», женился. Об этом сообщил священник Пэтси Линч в своем Twitter-аккаунте.

Женой 30-летней звезды «Игры престолов» стала актриса Ройзин О’Махони. Отмечается, что они поженились в небольшой церкви в Ирландии. Линч назвал их бракосочетание «очень простым, молитвенным и достойным». Актера он охарактеризовал как простого и спокойного человека.

Глисон не пользуется социальными сетями, поэтому сам артист не прокомментировал свою свадьбу. О его личной жизни также почти ничего не было известно.

Ранее Глисон заявлял, что из-за «Игры престолов» он разочаровался в профессии. По его словам, «образ жизни актера из успешного телесериала» — не то, к чему он тяготеет. Глисон добавил, что испытывает дискомфорт, когда видит своего персонажа из «Игры престолов» на экране. У него буквально бегают по спине мурашки.

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Марина Погосян
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