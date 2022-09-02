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Мужчина с пистолетом напал на вице-президента Аргентины

Clarin: мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Киршнер, он задержан
Кристина Киршнер

Кристина Киршнер. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Полиция Аргентины задержала мужчину, который c пистолетом напал на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер у ее дома. Об этом сообщает Clarin.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 сентября, когда Фернандес де Киршнер выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавший задержан.

Министр национальной безопасности Аргентины Анибал Фернандес подтвердил изданию, что у задержанного был пистолет. Это 35-летний гражданин Бразилии, который уже был арестован в марте за ношение оружия.

В четверг, 1 сентября, группа неизвестных напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона. Инцидент произошел в середине дня, рядом со зданием Университета Чили. Группа неизвестных избила Симона Борича, а также Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа. Пострадавшие госпитализированы. Задержаны три человека. Причины произошедшего выясняются.

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Марина Совина
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