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Байден заявил о наступлении переломного момента в США

Джо Байден: США переживают переломный момент, который определит будущее страны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты сейчас переживают переломный момент, который определит их будущее. Об этом он заявил в ходе выступления, посвященного демократическим ценностям и противодействию политике республиканцев, передает РИА Новости.

«Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем», — сказал он.

В своей речи Байден также назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий США экстремизм. «Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — заявил американский лидер. При этом он отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA).

Марина Совина
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