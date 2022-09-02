Евросоюз задумался о введении «потолка» цен на российский газ

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: пришло время установить «потолок» цен на российский газ

Руководство Евросоюза задумалось о введении «потолка» цен на закупаемый в России газ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — отметила фон дер Ляйен. По ее словам, такая инициатива вскоре может быть предложена на общеевропейском уровне.

Ранее с аналогичным предложением выступили члены «Большой семерки». При этом на протяжении последних месяцев обсуждается возможность ограничения цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

В свою очередь, российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что в таком случае страна не будет сотрудничать с государствами, установившими максимально возможную цену, и найдет другие рынки сбыта.