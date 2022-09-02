СКР раскрыл совершенное 16 лет назад убийство россиянина

Следственный комитет России (СКР) раскрыл убийство, совершенное 16 лет назад в Красноярском крае — на данный момент расследование уголовного дела завершено, вскоре фигуранты предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 2 сентября, сообщили в ведомстве.

По данным СКР, трое фигурантов, которым на момент преступления было 17, 22 и 24 года, поссорились с общим знакомым. В ходе ссоры злоумышленники избили его до потери сознания, а затем положили в багажник авто и вывезли в глухое место. Там один из преступников ударил топором в голову жертвы, от чего мужчина скончался мгновенно на месте преступления.

Тогда трое фигурантов положили тело в яму, накрыли его покрышками, облили бензином и подожгли. Несмотря на заявление матери погибшего о его пропаже без вести, установить обстоятельства не удавалось длительное время. Но сейчас все фигуранты задержаны в результате работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет. В эту группу входят следователи СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сотрудники уголовного розыска региона, криминалисты. Против фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с похищением человека» УК РФ.

