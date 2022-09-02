Михаил Гуцериев рассказал о роли Горбачева в истории страны

Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев поделился воспоминаниями о Горбачеве

Российский предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев в колонке на «Газете.Ru» поделился воспоминаниями о президенте СССР Михаиле Горбачеве.

«Есть личности, которых история выносит на страницы учебников. Просто так, из-за хронологической необходимости. А есть те, кто пишет эту историю, размашисто, не стесняясь клякс и правок, зачеркивая или вырывая целые страницы, если они наполнены ложью и страхом», — написал он. Таков, по его словам, Горбачев.

«Он отверг кровь Афганистана. Надел на нас православные крестики и мусульманский полумесяц, разрешил читать Библию и Коран. Разрешил нам молиться, совершать паломничество и открыто признаваться в вере в Бога», — вспоминает наследие Горбачева предприниматель.

«И даже если бы все остальное было ошибкой, только лишь возвращением людей к Богу Михаил Сергеевич уже увековечил память о себе. Право на веру открыло путь духовного развития миллионам стремящихся к поиску нравственной правды. Но важно, что и все остальное было сделано правильно. Михаил Сергеевич выбрал очень непростой, но единственно верный путь, не думая о себе, не оглядываясь на недоброжелателей, не ища выгоды, искренне веря в историческую необходимость преобразований. Эту историческую необходимость он сумел не просто понять, но и почувствовать своим большим сердцем», — написал Гуцериев.

«Горбачев открыл нам мир. И нас миру. Как малым несмышленым детям он показал, что для нормальной, человеческой жизни не надо воровать, а можно просто зарабатывать, необязательно бежать за границу, а можно просто поехать, что мир не ограничен передовицей «Правды» и килькой в томате и докторской колбасой. Он показал и доказал нам, что мы сами, а не 6-я статья Конституции должны кроить нашу жизнь, воспитывать наших детей, без принуждения, без хлыста, любить и уважать свою Родину. Для меня явление Горбачева, его историческое значение повторяет важность решения об освобождении крестьян, крахе крепостничества. Разные эпохи, но разве создание первых кооперативов, митинговая вольность и появление Булгакова на книжных полках, а Сахарова на кремлевской трибуне для современной России значит меньше, чем далекий указ императора Александра II?» — продолжил автор колонки.

Горбачев, по его словам, внес огромный вклад в формирование новой страны, построенной на стремлении к основным правам и свободам каждого гражданина, нацеленной на интеграцию в мировую экономическую и политическую систему. «Он сумел провести реформы, без которых немыслима современная Россия, создал основу для развития предпринимательской инициативы и рыночных отношений. Чего только стоит инициированный Горбачевым и принятый в 88-м году указ о запрете "анонимок", который уничтожил стукачество, наветы, это страшное зло, сломавшее жизнь миллионам и миллионам людей. Михаил Сергеевич вновь открыл для России капитализм. И как бы этот строй ни критиковали, время показало, что крепче фундамента для социального и финансового благополучия общества никто в мире еще не придумал», — отметил предприниматель. — Никогда не забуду наши редкие, но очень содержательные встречи в Москве и Лондоне, его воспоминания о прошлом страны, рассуждения о ее настоящем и будущем, его мудрость и человечность, его заботу о судьбе мира и искреннюю преданность семье».

