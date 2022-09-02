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Германия отправит дипломата на похороны Горбачева в Москве

Сотрудник посольства Германии будет присутствовать на похоронах Горбачева 3 сентября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На похороны бывшего лидера СССР Михаила Горбачева отправят представителя посольства ФРГ в Москве, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Цитату приводят «Известия».

«Федеральное правительство будет представлять поверенный в делах нашего посольства в Москве», — заявил он, комментируя присутствие дипломата на прощании.

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Политик умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Похороны Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября. Он будет погребен на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов. Первого сентября глава государства Владимир Путин уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

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Виктория Кондратьева
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