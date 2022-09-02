В США Байдена сравнили с Гитлером и Бафометом

Американцы в Twitter сравнили Байдена с Гитлером и Бафометом после его обращения к нации

Американские пользователи соцсети Twitter, посмотрев обращение президента США Джо Байдена к нации, сравнили его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и Бафометом. Как сообщают «Известия», граждане США начали выкладывать мемы, где Байден изображен в виде дьявола, а также осудили тезисы про экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников, высказанные нынешним главой Белого дома.

«Вы и ваши сотрудники угрожали 75 миллионам конституционных консерваторов (MAGAMAGA) из-за того, что они голосовали за Трампа. Вы угрожаете однопартийной системой, которая является тиранической диктатурой. Кто написал вашу полную ненависти речь против конституционных консерваторов?» — написал один из них.

«Речь Байдена доказывает, что он не знает, что такое "республика". Его речь — самые ненавистные, вызывающие разногласия, вопиюще безответственные слова из Вашингтона, подстрекающие к насилию против республиканцев, консерваторов, сторонников MAGA и Трампа», — отметил другой пользователь.

Выступая перед нацией, президент Байден назвал своего предшественника Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм. Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа (MAGA). Байден подчеркнул, что они не признают состоявшиеся выборы президента, представляя угрозу демократии.