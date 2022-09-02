Сообщение о клопах в общежитии ЮЗГУ оказалось недостоверным

Информация о появлении клопов в общежитии ЮЗГУ в Курске оказалась недостоверной

Сообщение о том, что в общежитии Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске живут клопы, оказалось недостоверным.

1 сентября в сообществе «Позорно | Курск» во «ВКонтакте» появился пост от лица студента первого курса ЮЗГУ, в котором говорилось, что его одногруппников, живущих в общежитии вуза, покусали клопы. В качестве доказательств существования клопов в общежитии ЮЗГУ к посту были прикреплены фото и видео, на которых запечатлены матрасы с насекомыми. Однако на кадрах нет доказательств того, что они сделаны именно в общежитии ЮЗГУ.

Руководство ЮЗГУ опровергло эту информацию. На сайте учебного заведения говорится, что опросили студентов насчет возможного существования клопов в общежитии, однако негативных отзывов от них не поступило.

Информация о клопах в общежитии ЮЗГУ получила распростанение в мессенджере Telegram, соцсетях и курских СМИ. В частности, об этом написали Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», агентство KurskCity, ТРК «Сейм» и другие.