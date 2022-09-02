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Полиция задержала напавших на российское золотодобывающий прииск

Красноярская полиция поймала преступников, которые ограбили золотодобывающее предприятие

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому Краю

Полиция Красноярского края поймала преступников, которые ограбили золотодобывающее предприятие: у троих преступников изъяли золотой песок, который они похитили в помещениях прииска. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Красноярского края.

По данным агентства, преступников поймали сотрудники красноярского уголовного розыска совместно с коллегами из МВД по Республике Алтай. Предполагается, что трое мужчин напали на прииск по добыче золота в в Мотыгинском районе: их добычей стал один килограмм золотого песка, 210 тысяч рублей, ноутбук и мобильные телефоны, которые принадлежали сотрудникам предприятия.

Сообщается, что преступники угрожали оружием или предметами, похожим на него. У фигурантов изъяли три единицы гражданского огнестрельного оружия, зарегистрированного и поставленного на учет по закону. Один из сотрудников предприятия в ходе разбоя получил ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой в крупном размере, совершенный с незаконным проникновением в жилище» УК РФ.

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Леонид Микуляк
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