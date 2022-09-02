Бывшая модель Victoria's Secret купила «фермерский» дом

Бразильская топ-модель Адриана Лима купила дом в Лос-Анджелесе за 12,4 миллиона долларов

Бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима купила в Лос-Анджелесе новый дом. Она заплатила за него более 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Дом, построенный в современном фермерском стиле, находится в элитном квартале Брентвуд. Его построили в 2022 году и никогда официально не выставляли на продажу. Лима потратила на жилье 12,4 миллиона долларов.

Особняк занимает площадь почти в 697 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, столько же ванных комнат, две кухни и гостиная с камином, отделанным мрамором. На участке также находится гостевой дом, бассейн, площадка для костра и обеденная зона. Интерьер выполнен в светлых тоннах с золотистыми элементами.

В марте дом в Брентвуде решила продать американская актриса Риз Уизерспун. Она попросила за особняк 25 миллионов долларов. Дом занимает площадь в 960 квадратных метров. Внутри есть семь спален и десять ванных комнат.