Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бывшая модель Victoria's Secret купила «фермерский» дом

Бразильская топ-модель Адриана Лима купила дом в Лос-Анджелесе за 12,4 миллиона долларов

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима купила в Лос-Анджелесе новый дом. Она заплатила за него более 10 миллионов долларов, сообщает Dirt.

Дом, построенный в современном фермерском стиле, находится в элитном квартале Брентвуд. Его построили в 2022 году и никогда официально не выставляли на продажу. Лима потратила на жилье 12,4 миллиона долларов.

Особняк занимает площадь почти в 697 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, столько же ванных комнат, две кухни и гостиная с камином, отделанным мрамором. На участке также находится гостевой дом, бассейн, площадка для костра и обеденная зона. Интерьер выполнен в светлых тоннах с золотистыми элементами.

В марте дом в Брентвуде решила продать американская актриса Риз Уизерспун. Она попросила за особняк 25 миллионов долларов. Дом занимает площадь в 960 квадратных метров. Внутри есть семь спален и десять ванных комнат.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Недалеко от ЗАЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом
Шаца и Галямину признали СМИ-иноагентами
Поляки захотели вернуть утраченное имущество на Украине
Российская теннисистка вышла в четвертый круг US Open
Запуск «Северного потока» посчитали сомнительным
Кокорин дебютировал за кипрский «Арис»
51-летняя телезвезда показала тело в бикини без фотошопа
Россиянам напомнили симптомы начинающегося инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.