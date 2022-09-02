Сообщение о мешках с деньгами у новосибирской чиновницы оказалось недостоверным

Сообщение о мешках с деньгами у чиновницы из Новосибирска оказалось недостоверным

Сообщение о мешках с деньгами у директора новосибирского ГКУ «Хозяйственное управление» Натальи Малиновской оказалось недостоверным.

13 февраля 2019 года YouTube-канале «In your brain now» появилось видео, на котором показан якобы обыск у Натальи Малиновской. Утверждается, что в ходе него были обнаружены мешки с деньгами и элитная мебель.

В 2019 году обыск у чиновницы действительно проходил, однако УФСБ ни о каких мешках с деньгами не сообщало, писало издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на спецслужбу. Кроме того, в том же году информацию опровергло издание «Сибкрай». Как оказалось, приписанные Малиновской «найденные» в ходе обыска мешки с деньгами принадлежали воронежскому чиновнику Александру Трубникову. Кадры были сняты и опубликованы в YouTube в 2013 году.

25 августа 2022 года в социальных сетях вновь начала распространяться информация об обысках у Малиновской. К посту в паблике «АрКон» во «ВКонтакте» прикреплен коллаж из фотографии чиновницы и мешков с деньгами, в этот раз информация также оказалась недостоверной. Приписываемые женщине мешки с деньгами на самом деле принадлежали начальнику Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, которого в 2018 году обвинили в причастности к хищению 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций, сообщается в публикации «Ленты.ру» от 4 января 2020 года, к этому же материалу прикреплены фотографии тех самых мешков с деньгами, которые изображены в коллаже в паблике «АрКон».

Как сообщалось в сентябре 2019 года, уголовное преследование Малиновской было прекращено. Ее обвиняли в растрате в особо крупном размере за махинации при закупке автомобильных деталей. Ведомство, которым заведовала чиновница, занималось обслуживанием машин правительства Новосибирской области, которое и выступило истцом по этому делу. Расследованием занимался Следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области. Первоначально в деле фигурировала сумма 4,8 миллиона рублей, однако позднее она сократилась почти в десять раз, до 557 тысяч. Обвинение же было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями.

Публикация от 2019 года не получила охвата в российских СМИ и социальных сетях (за исключением паблика «АрКон») в 2022 году, при этом в 2019 году видеоролик с первоисточника информации активно распространялся в соцсетях. Так, видео разместили паблики «Горячие новости» (267 тысяч подписчиков) и «Плохие новости» (102 тысячи подписчиков), ролик публиковали пользователи «ВКонтакте» на личных страницах.