Минсельхоз опроверг информацию о запрете поставок из ЕС масел для кондитеров

Минсельхоз: решений о запрете поставок из ЕС масложирового сырья не принималось

В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что решений по запрету поставок масложирового сырья из Европы, применяемого, в том числе, кондитерами, не принималось, передает ТАСС.

«Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались», — отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, министерство опровергло информацию газеты «Коммерсантъ», которая ранее со ссылкой на источники сообщала, что Минсельхоз изучает возможность введения запрета на поставки растительных жиров из европейских стран. Как писало издание, эмбарго задумали ввести на маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира и эквиваленты масла какао.

В пресс-службе министерства добавили, что прорабатывают различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов, а также возможность развития производства отдельных видов ингредиентов в России во избежание зависимости от импорта.