Пассажиры МЦД совершили более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

Со дня запуска МЦД пассажиры совершили 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

Со дня запуска МЦД пассажиры совершили более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта города Москвы.

«Всего на МЦД — 22 пересадочных станции. До конца года планируем открыть еще одну — Марьину Рощу D2, где вы сможете переходить на Люблинско-Дмитровскую линию, а в будущем на БКЛ и D4», — говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что единая бесшовная билетная система с бесплатными пересадками между разными видами городского транспорта позволяет пассажирам строить удобные и быстрые маршруты, при этом значительно экономить на проезде. Пассажиры первых двух диаметров уже экономят до 50 процентов при поездках по Москве и до 75 процентов по Подмосковью.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы, в том числе работаем над запуском следующих диаметров. Сейчас на первых двух диаметрах 22 пересадочные станции, с запуском всех пяти маршрутов количество таких пересадочных станций вырастет до 67, значит возможностей для построения мультимодальных поездок станет еще больше», — сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В конце августа Максим Ликсутов заявил, что на финальный этап выходит создание пересадки на «Окружной», объединяет станции: D1 «Белорусско-Савеловский», МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать комфорт поездок по городу. Объединяем разные виды транспорта в транспортные пересадочные узлы, чтобы пересадки становились удобнее и короче, а поездки быстрее. Транспортный пересадочный узел "Окружная" свяжет метро, МЦК и МЦД — пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить один транспорт на другой. У жителей районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский появится новый безопасный переход через ж/д пути», — рассказал он.

В телеграм-канале департамента транспорта Москвы отмечалось, что, интеграцию станций D1 и МЦК завершили уже больше чем на 88 процентов. На станции МЦД уже есть возможность пользоваться новой платформой с навесом на всю длину, наземным вестибюлем с кассами и турникетами. Кроме того, ведется строительство Северного вестибюля и дополнительного вестибюль станции метро.

Пассажиры D1 смогут в два раза быстрее пересаживаться на метро и в полтора раза быстрее — на МЦК. С МЦК на метро пересадка сократится втрое: она составит не больше трех минут. К 2025 году на пересадочный узел придется нагрузка не менее 85 тысяч человек в сутки.

