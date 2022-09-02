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В Барселоне спасавший свою сумку от грабителей турист получил удар ножом

В Барселоне британский турист получил удар ножом от грабителя, укравшего его сумку

Британский турист в Барселоне возле бульвара Рамбла получил удар ножом в бок от грабителей, укравших его сумку. Случившееся попало на видео, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (19:00 мск) возле одного из баров, где выпивал британец. На кадрах видно, как турист, пытаясь спасти свою сумку, догоняет одного из четверых нападавших.

На глазах прохожих завязалась борьба. Турист практически вернул свою вещь, когда грабитель достал из кармана острый предмет и пырнул им его.

В результате путешественник упустил нападавшего, которому удалось скрыться вместе с подельниками. Однако впоследствии стало известно, что полицейские смогли задержать всех четверых грабителей.

О состоянии британского путешественника не сообщается.

Как отмечает издание, в каталонской столице в день фиксируют порядка 225 ограблений, жертвами обычно становятся туристы.

Ксения Жарова
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