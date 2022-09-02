Домогавшегося воспитанницы пансиона СКР украинца задержали в «Бургер Кинге»

В Пскове задержали сбежавшего от следователей украинца за домогательства к школьнице

В Пскове правоохранители снова задержали 22-летнего уроженца Украины, домогавшегося ученицы пансиона воспитанниц Следственного комитета России (СКР) в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчину уже задерживали ранее, но он сбежал из следственного отдела, выпрыгнув из окна второго этажа во время осмотра судмедэкспертом. На этот раз его нашли в «Бургер Кинге» Пскова.

Фигурант в центре северной столицы пристал к 14-летней школьнице и насильно поцеловал ее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).