В Приморье впервые в мире засняли сразу пятерых амурских тигрят

В нацпарке «Земля леопарда» впервые в мире засняли сразу пятерых амурских тигрят

Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров — мать и ее котята — попали в объектив фотоловушки в дикой природе, в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

По словам специалистов, в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят.

«Науке известны редкие случаи появления на свет пяти котят амурского тигра в неволе, где ухаживать за новорожденными помогают люди, значительно повышая уровень выживаемости малышей. Приносить до пяти тигрят эти большие кошки могут и в природе, однако ученые наблюдают детенышей по следам или изображениям с фотоловушек, только когда те покидают логово и начинают следовать за матерью через три месяца после рождения. До этого момента доживают не все котята», — говорится в сообщении.

На весенних кадрах с одной из фотоловушек нацпарка, обнародованных только сейчас, заметили самку под номером T48F с котятами в возрасте 4–5 месяцев. Включая этот выводок, она подарила жизнь уже семи тиграм: ранее она фиксировалась с двумя молодыми дочками, которые начали самостоятельную жизнь в начале 2021 года.

«Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров: по имеющимся данным больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На «Земле леопарда» за все время постоянного фотомониторинга, более 8 лет, было отмечено всего четыре выводка из четырех тигрят. Таким образом T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детенышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней», – отметила старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.