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Российская секс-работница рассказала о неудачной попытке стать депутатом

В Ярославле секс-работницу Мищенко не допустили до выборов в депутаты муниципалитета

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ярославле 38-летнюю секс-работницу Ирину Мищенко не допустили до выборов в депутаты муниципалитета. Об этом сообщает издание Wonderzine.

Уточняется, что местный избирательный комитет отказал россиянке в регистрации на выборы в связи с поздней подачей документов. Однако Мищенко считает, что поставление противоречит федеральному закону. Она решила подать аппеляцию и отправила заявление в Ярославский областной суд. Секс-работница выразила уверенность, что постановление избиркома содержит противоречие в пунктах, где указано окончание подачи и проверки документов на регистрацию, передает портал 76.RU.

Однако заявление Мищенко в суде не приняли, так как она подала его не в ту инстанцию. В настоящее время россиянка занимается основанным ей благотворительным фондом поддержки правозащиты «Факел свободы», кроме того, она намерена продолжать политическую карьеру.

В июле стало известно, что в Ярославле работница сферы интим-услуг Ирина Мищенко захотела стать депутатом муниципалитета. Она говорит, что гордится своей профессией и выступает за ее легализацию в России. Секс-работница рассказала, что в роли депутата планирует заниматься проблемами жителей города, продвигая в обществе «принципы социал-либерализма, или, простыми словами, народной власти».

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Юлия Ямпольская
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