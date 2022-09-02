Россиянин на дне рождения угрожал ножом трехлетнему сыну и оскорблял полицейских

В Удмуртии пьяный отец угрожал ножом трехлетнему сыну и оскорблял полицейских на празднике

В Удмуртской Республике суд рассмотрит дело 27-летнего местного жителя, который угрожал трехлетнему сыну убийством и оскорблял правоохранителей на празднике. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле фигурант с сожительницей и сыном приехал на день рождения родственника в поселок Балезино. Там взрослые выпивали, а ближе к ночи мужчина захотел поехать домой, но его спутница не согласилась. Тогда он взял нож и приставил его к телу своего ребенка, угрожая, что убьет мальчика.

Очевидцы инцидента вызвали сотрудников МВД, после чего россиянин с малолетним сыном выбежал на улицу и начал нецензурно выражаться в адрес полицейских.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и статьи 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.