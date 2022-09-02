В Кузбассе начались занятия первого набора студентов филиала РГИСИ

В Кузбассе начались занятия филиала Российского госинститута сценических искусств

В Кузбассе 1 сентября начались занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств. Кемерово — один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина строится Культурно-образовательный комплекс. В его состав входит РГИСИ.

Строительство объекта ведется под личным контролем губернатора Кузбасса Сергей Цивилева. По его же поручению, несмотря на то что строительные работы продолжаются, в этом году был объявлен первый набор студентов.

В вузе будет учиться 75 первокурсников по 10 программам бакалавриата и специалитета. На некоторые специальности конкурс на место составлял 7 человек. На вступительные экзамены в РГИСИ приехали абитуриенты не только из регионов России, но и из зарубежных стран. Так, по специализации «Режиссер театра кукол» будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики.

В преподавательском составе Кемеровского филиала РГИСИ — известные деятели культуры из стран Европы. Например, итальянская актриса Эммануэла Карузо будет преподавать актерское мастерство, Александр Нордштрем из Швеции будет преподавать режиссуру.

«Культура отмены всего русского — это просто абсурд. Это не только мое мнение, но и многих моих западных коллег. Несмотря на политические решения, нельзя отрицать влияние русской культуры на мировое общество. Нельзя отрицать, что ее нет», — говорит Александр Нордштрем.

Пока в Европе политики пытаются отменить все русское, зарубежные деятели культуры продолжают приезжать в Россию, чтобы не утратить связь с русской культурой и традициями. Преподаватели, которые выросли на произведениях русских писателей, переезжают жить и работать в Россию. Для них культура важнее политики.