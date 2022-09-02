Посольство России назвало выгоды США от регулирования цен на российскую нефть

Посольство России в США: Вашингтон шантажом навязывает ценовой потолок третьим странам

США преследуют свою выгоду от регулирования цен на российскую нефть. Об этом заявило посольство России в США в официальном Telegram-канале.

Российское представительство считает, что, вводя ограничения на торговлю дешевыми и при этом качественными энергоносителями, Вашингтон «дестабилизирует мировые энергорынки», что приведет к нарастанию социального напряжения на Западе.

По мнению российской стороны, США стремятся декларировать новые задачи, а именно «не допустить дефицита российского "черного золота" на международных площадках, при этом максимально сократив нефтегазовые поступления отечественного бюджета». «Для их реализации выдумывается антирыночная концепция введения предельных цен на энергоноситель», — добавили в диппредставительстве. Таким образом, представители администрации президента США Джо Байдена шантажом навязывают механизм ценового потолка третьим странам, говорится в сообщении.

Посольство отметило, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток. «Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от навязывания откровенно контрпродуктивных инициатив», — заявила российская сторона.

Ранее Reuters со ссылкой на данные консалтинговой фирмы по рискам Verisk сообщило, что рост цен на энергоносители может спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой.