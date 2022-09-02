Российский моряк умер в египетском порту

Maritime bulletin: российский капитан потерял сознание и умер в египетском порту Эль-Ариш

Российский моряк скончался на судне в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Об этом пишет портал Maritime bulletin.

Сообщается, что 63-летний капитан потерял сознание и умер. Его тело доставили в больницу Эль-Ариша для проведения судмедэкспертизы и расследования, необходимых для отправки тела в Россию.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от естественных причин.

Как уточняет портал, на данный момент в Эль-Арише пришвартовано только одно судно — сухогруз Gulf Blue, прибывший в египетский порт 30 августа. Он ходит под флагом Антигуа и управляется турецкой компанией.

