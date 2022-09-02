Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»

В Германии лидер партии АдГ Крупалла раскритиковал призыв демонтировать «Северный поток-2»

Фото: Pixabay

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже «Северного потока-2», назвав его «режимом самоуничтожения». Его слова приводит РИА Новости.

«Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП», — сказал лидер партии Тино Крупалла.

Он напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки ранее призывал к запуску газопровода, однако выступал не от имени своей парламентской группы.

«СвДП выступает за политику, направленную против интересов граждан Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет ввода в эксплуатацию готового газопровода», — заключил Крупалла.

Ранее фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящая в правящую коалицию в бундестаге ФРГ, ранее призвала к демонтажу российского газопровода «Северный поток-2». «Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока-2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — сказано в документе, принятом на заседании в Бремене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
Китай решил продавать российский газ в Европу с высокой наценкой
Психолог посоветовала бороться с осенней хандрой с помощью веток
Семьям в Брюсселе предрекли проблемы с оплатой счетов
Названы три наводящие ужас на НАТО российские ракеты
В США поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС назвали умеренным прорывом
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
На Украине призвали повременить с празднованием побед ВСУ
Суд в США раскрыл перечень изъятых у Трампа при обыске ФБР документов
В МАГАТЭ подтвердили постоянное присутствие инспекторов на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.