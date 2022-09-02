Россиянин забил до смерти скалкой собутыльника и попал под следствие

В Мордовии осудят 39-летнего мужчину, забившего до смерти деревянной скалкой собутыльника

В Мордовии суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя о неосторожном убийстве 53-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 июня фигурант пришел в гости к другу. Они выпивали, после чего между ними произошел конфликт. Тогда обвиняемый избил собутыльника деревянной скалкой и сбежал из дома. На следующий день потерпевший умер от полученных травм. Тело обнаружил родственник жертвы, когда пришел проведать погибшего.

Известно, что смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Россиянин полностью признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.