Школьникам 1 сентября показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал»

В Черкесске 1 сентября школьникам показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал»

Школьникам Черкесска в День знаний, 1 сентября, показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал». Об этом сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

Уточняется, что этот проект стал победителем Президентского Фонда культурных инициатив. По словам руководителя проекта Аси Байрамуковой, сюжет сказки является интерпретацией происходящих на Украине событий. Главный герой произведения — ильный, справедливый и мудрый Медведь — спасает жителей леса, которые всегда жили в мире и согласии, от волков.

«Детям сложно понять сегодняшние события, но они очень тонко чувствуют напряженность и тревожность, исходящую от взрослых. С ними важно разговаривать о происходящем, объяснять, но нужно делать это правильно», — сказала она, отметив, что в таком случае на помощь приходит самый доступный для детей язык — сказка.

Проект «Как Медведь от волков лес Zащищал» рассчитан для детей до 12 лет. Реализацией проекта занимается автономная некоммерческая организация по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья «Добро детям».

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