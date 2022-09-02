Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Школьникам 1 сентября показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал»

В Черкесске 1 сентября школьникам показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал»

Фото: РИА «Карачаево-Черкесия»

Школьникам Черкесска в День знаний, 1 сентября, показали сказку «Как Медведь от волков лес Zащищал». Об этом сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

Уточняется, что этот проект стал победителем Президентского Фонда культурных инициатив. По словам руководителя проекта Аси Байрамуковой, сюжет сказки является интерпретацией происходящих на Украине событий. Главный герой произведения — ильный, справедливый и мудрый Медведь — спасает жителей леса, которые всегда жили в мире и согласии, от волков.

«Детям сложно понять сегодняшние события, но они очень тонко чувствуют напряженность и тревожность, исходящую от взрослых. С ними важно разговаривать о происходящем, объяснять, но нужно делать это правильно», — сказала она, отметив, что в таком случае на помощь приходит самый доступный для детей язык — сказка.

Проект «Как Медведь от волков лес Zащищал» рассчитан для детей до 12 лет. Реализацией проекта занимается автономная некоммерческая организация по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья «Добро детям».

Ранее в школу №92 в районе Кольцово в Екатеринбурге одна из учениц пришла на линейку в честь Дня знаний в нижнем белье. Девочка не смогла объяснить, почему пришла на праздник в таком виде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
Шольц попытался защитить Бербок после ее слов о страданиях немцев ради Украины
Супруги нашли в подвале купленного дома жуткую потайную комнату
Российский подросток устроил поножовщину в бане и попытался убить друга
Москвичи стали реже покупать один тип жилья
Ургант записал нецензурную песню про «Поле чудес»
СБУ заподозрила супругу бойца ВСУ в передаче данных российским военным
В Барселоне спасавший свою сумку от грабителей турист получил удар ножом
Норвегия отложила отказ от добычи самого вредного топлива
Двое россиян до смерти избили родственника палкой и расчленили его тело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.