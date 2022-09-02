Россиянин пожаловался на слив канализационных вод в море в Сочи

Mash: российский турист снял на видео момент слива канализационных вод в море в Сочи

Отдыхающий в Сочи российский турист сообщил о сбросе канализационных вод в море. Момент слива нечистот россиянин снял на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам отдыхающего, слив канализационных вод в море происходит в Сочи ежедневно в десять часов утра. При этом ни администрация города, ни санэпидемстанция не предпринимают мер по решению этой проблемы. «Никто не следит, никого не штрафуют, все только зарабатывают деньги на отдыхающих», — пожаловался мужчина.

Российский турист подчеркнул, что в грязной воде плавают дети, и многие из них после купания подхватывают ротавирусные инфекции. «Люди счастливые в дерьме купаются, иначе это не назовешь», — добавил он.

В июне российскую туристку разочаровал отдых в Туапсе. По ее словам, такого ужаса она не видела никогда. Девушка пожаловалась на вонь и грязь на местном пляже.