Для переводящих валюту российских банков придумали спецрежим

«Известия»: НСФР предложил ЦБ ввести спецрежим для переводящих валюту российских банков

Нацсовет финрынка в Центробанке (НСФР) придумал способ обеспечить российским банкам возможность проводить операции в валютах недружественных стран: например, переводы экспортеров и импортеров, не попавших под санкции. Для этого предлагается установить для них спецрежим. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишут «Известия».

Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, в условиях санкций внешние валютные потоки по факту перенаправляются через ограниченный круг банков, для которых важно упростить валютное регулирование. Он пояснил, что для таких кредитных организаций следует сделать более высокими или гибкими лимиты по валютным позициям, чтобы иметь возможность учитывать новую структуру движения капитала.

В Центробанке изданию сообщили, что продолжают принимать замечания и предложения к докладу о работе финрынка в современных условиях. Итоги обсуждения будут учитываться при подготовке Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин раскрыл потери российских банков за первую половину 2022 года. По его оценке, на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Банки потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении, объяснил он.

