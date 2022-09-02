Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Для переводящих валюту российских банков придумали спецрежим

«Известия»: НСФР предложил ЦБ ввести спецрежим для переводящих валюту российских банков

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нацсовет финрынка в Центробанке (НСФР) придумал способ обеспечить российским банкам возможность проводить операции в валютах недружественных стран: например, переводы экспортеров и импортеров, не попавших под санкции. Для этого предлагается установить для них спецрежим. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишут «Известия».

Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, в условиях санкций внешние валютные потоки по факту перенаправляются через ограниченный круг банков, для которых важно упростить валютное регулирование. Он пояснил, что для таких кредитных организаций следует сделать более высокими или гибкими лимиты по валютным позициям, чтобы иметь возможность учитывать новую структуру движения капитала.

В Центробанке изданию сообщили, что продолжают принимать замечания и предложения к докладу о работе финрынка в современных условиях. Итоги обсуждения будут учитываться при подготовке Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин раскрыл потери российских банков за первую половину 2022 года. По его оценке, на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Банки потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении, объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины
Очевидцы рассказали о гибели девочки под колесами мусоровоза под Москвой
Полиция задержала напавших на российское золотодобывающий прииск
Девушка заказала нижнее белье в сети и смогла надеть его только на собаку
ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
В США назвали условие для возобновления переговоров с Россией по ДСНВ
Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее
ЕС призвал Сербию разрешить проведение гей-парада
На Украине спрогнозировали уровень безработицы в 2023 году
В Турции заявили о восстановлении судоходства в Босфорском проливе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.