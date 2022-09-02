Тщетные попытки туриста обойти нормы провоза багажа в аэропорту попали на видео

Мужчина, пытавшийся ногами и руками протолкать чемодан в контролер багажа, попал на видео

Усилия туриста, который пытался протолкать свою сумку через рамки контролера багажа в аэропорту, вызвали бурю смеха у наблюдавших за ним очевидцев. Действия мужчины сняли на видео, вирусный ролик появился в TikTok.

На кадрах видно, как пассажир в аэропорту пытается ужать свою сумку до размеров разрешенной нормы провоза багажа — мужчина тщетно проталкивает небольшой черный чемодан в каркас контролера ручной клади. Турист пробует надавить руками и даже ногой, однако сумка прочно застревает между рамками.

На видео также попал смех случайных очевидцев происходящего, которых, как и автора ролика, позабавила ситуация. Очередной взрыв хохота произошел, когда мужчина понял, что ему придется вытаскивать сумку из бокса для проверки размеров багажа. О том, удалось ли мужчине обойти правила и все-таки взять чемодан на борт, не сообщалось.

Пользователи сети с юмором отнеслись к проблеме мужчины. «Это очень смешно», «Забавная ситуация», «Он опоздает на рейс, пока вытащит чемодан обратно», «Его выражение лица бесценно», «А мне кажется, сотрудник авиакомпании просто хотел посмотреть, как он будет вытаскивать свою сумку после таких мучений», — писали они.