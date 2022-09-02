Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства

Вице-премьер Хуснуллин предсказали рынку жилья в России рекордные объемы строительства

Российскому рынку недвижимости предсказали рекордные объемы жилищного строительства по итогам 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в период с января по август нынешнего года в стране ввели 66,1 миллиона квадратных метров жилья. Хуснуллин добавил, что подобный параметр на 26,4 процента превышает показатель, зафиксированный к сентябрю предыдущего года.

При этом 2021 год по вводу жилья был признан рекордным за всю историю наблюдений в России. «Рассчитываем, что по итогу года повторим и превзойдем эти результаты!» — подытожил вице-премьер.

В августе Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье на 20 процентов в 2022 году. Он добавил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка и рассмотрит продление льготной ипотечной программы еще на год.