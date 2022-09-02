Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства

Вице-премьер Хуснуллин предсказали рынку жилья в России рекордные объемы строительства

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Российскому рынку недвижимости предсказали рекордные объемы жилищного строительства по итогам 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в период с января по август нынешнего года в стране ввели 66,1 миллиона квадратных метров жилья. Хуснуллин добавил, что подобный параметр на 26,4 процента превышает показатель, зафиксированный к сентябрю предыдущего года.

При этом 2021 год по вводу жилья был признан рекордным за всю историю наблюдений в России. «Рассчитываем, что по итогу года повторим и превзойдем эти результаты!» — подытожил вице-премьер.

В августе Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье на 20 процентов в 2022 году. Он добавил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка и рассмотрит продление льготной ипотечной программы еще на год.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
У подозреваемого в работе на Россию депутата Рады нашли «шпионскую» ручку
Бывшего главу связанной с «Роснано» компании арестовали по делу о махинациях
Полиция задержала сбежавшего после убийства сожительницы россиянина
Ксения Бородина ответила на обвинения в вызывающем внешнем виде
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Выявлены гендерные различия во влиянии загрязнения воздуха
Ивлеева назвала любимый модный бренд
Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
Россиянина осудят за взятку в 3,5 миллиона рублей полицейскому
Россиянка выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.