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Россиянин пойдет под суд за избиение до смерти обидчика друга и угрозы убийством

В Сургуте осудят мужчину, который избил до смерти обидчика и угрожал убить сожительницу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Сургуте суд рассмотрит дело 41-летнего местного жителя об убийстве мужчины и угрозах убийством сожительницы. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 27 февраля фигурант пришел в квартиру одного из домов на улице Шушенской по просьбе знакомого. Тот рассказал обвиняемому, что в этой квартире живет мужчина, который оскорбил его по телефону и угрожал расправой. Чтобы отомстить за друга, россиянин избил обидчика руками и ногами по животу, груди и лицу, нанеся тяжелые травмы. 14 марта потерпевший скончался в больнице.

Также вечером 8 марта фигурант поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее по голове и рукам. Он угрожал убить ее.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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Екатерина Власова
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