Инвестстратег оценил осуществленную Сбером в Казахстане сделку

Сергей Суверов: Сбербанк достаточно быстро осуществил сделку в Казахстане

Сбербанк достаточно быстро осуществил сделку в Казахстане, причем она прошла на выгодных для него условиях, что важно с учетом общей ситуации на рынке и санкционных рисков, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Понятно, что деятельность за рубежом на данный момент затруднительна, если принять во внимание санкционные риски и в отношении Сбера, и в отношении его «дочек» в странах СНГ. Кроме того, возможно, Сбер решил сконцентрироваться на основном для себя российском рынке, а также работать в Белоруссии, где он может наиболее оперативно и эффективно принимать решения, лучше понимает макроэкономическую и политическую ситуацию», — отмечает Суверов.

По его словам, концентрация на основном рынке позволит Сберу получать наивысшую маржу, потому что работа на других рынках на данный момент отвлекает ресурсы, существуют законодательные, санкционные и юридические риски для работы банков.

«Возможно, это временное решение, которое будет пересмотрено в некой долгосрочной перспективе, но пока, наверное, Сбер выбрал наиболее оптимальный подход», — считает эксперт.

Напомним, что группа Сбербанк и национальный управляющий холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»). «Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан. Холдинг «Байтерек» также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка.