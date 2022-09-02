Двое россиян изготовили взрывчатку и планировали уcтроить взрыв в лесу около ТЭЦ

В Тюмени суд отправил в СИЗО до 29 октября двух юношей, готовивших взрыв в районе ТЭЦ-2

Центральный районный суд Тюмени арестовал 22-летнего и 23-летнего местных жителей за изготовление самодельной взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фигуранты будут находиться в СИЗО до 29 октября.

По данным ведомства, 30 августа молодые люди изготовили дома взрывчатое вещество и отправились искать место для взрыва в лесу рядом с местной теплоэлектроцентралью (ТЭЦ-2). Однако полицейские задержали обвиняемых. У них изъяли взрывчатку массой более 310 граммов и два детонатора.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ.