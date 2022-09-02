Семьям в Брюсселе предрекли проблемы с оплатой счетов

RTBF допустила проблемы с оплатой счетов за энергию у 80 процентов семей в Брюсселе

У 80 процентов семей в Брюсселе могут возникнуть проблемы с оплатой счетов за энергию. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF, ссылаясь на генерального секретаря Федерации социальных служб Селин Ньювенхейс (Céline Nieuwenhuys).

«Брюссельские поставщики ожидают, что 80 брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов», — допустила Ньювенхейс.

Специалист добавила, что из-за подорожания энергии социальные службы оказались под еще большим давлением. «Для нее самая большая опасность состоит в том, что с приходом зимы общественное недовольство только усилится», — подчеркивается в материале.

Ранее в Бельгии предложили ввести кризисный налог для энергетических компаний. С такой инициативой выступила министр энергетики страны Тинне ван дер Стретен. «Кризисным вкладом станет налог в размере 25 процентов на рост прибыли в 2022 году. Это касается всех игроков энергетического рынка», — подчеркнула она.

Уже более половины стран Евросоюза заполнили газовые хранилища выше целевого уровня в 80 процентов, говорят данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Среди таких государств Бельгия, Чехия, Дания, Германия, Франция, Италия, Польша, Португалия, Испания и Швеция.